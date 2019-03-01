Главным тренером мужской сборной России по волейболу официально стал финн Саммельвуо

Мужскую сборную России по волейболу официально возглавил главный тренер кемеровского «Кузбасса» финн Туомас Саммельвуо, сообщает официальный «Твиттер» сборной России.



Напомним, что ранее этот пост стал вакантным после того, как его покинул Сергей Шляпников, который работал со сборной России два года.



Финн Саммельвуо возглавляет «Кузбасс» с 2016 года и свободно говорит на русском языке. При нем кемеровский клуб добился своего лучшего результата в чемпионате России, заняв четвертое место в сезоне-2017/18 и попав в европейский Кубок вызова. Также 43-летний специалист долгое время являлся главным тренером мужской сборной Финляндии.



Отметим, что, будучи игроком, Саммельвуо несколько сезонов отыграл в чемпионате России за калининградское «Динамо-Янтарь» и новосибирский «Локомотив».

Ранее «Реальное время» подробно рассказывало о ситуации с главным тренером сборной России по волейболу. Кроме Туомаса на данный пост претендовали иностранные специалисты Слободан Ковач и Лоренцо Бернарди, а также российские тренеры Константин Брянский и Александр Климкин.