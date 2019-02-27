Назначены арбитры на ближайшие матчи «Рубина»

Сегодня назначены судьи и инспекторы на матчи 18-го тура Российской Премьер-лиги, а так же на ответные игры 1/4 финала Кубка России.

Игру между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом», которая состоится 2 марта на «Казань Арене», обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами судьи стали Андрей Глот из Ярославля, Владислав Назаров (Невинномысск), а резервным судьей назначен Максим Чембулатов из Костромы. Инспектором выступит петербуржец Сергей Лапочкин.

Ответную же встречу «Рубином» и «Локомотивом» в рамках Кубка России рассудит бригада арбитров во главе с 34-летним Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Ассистенты судьи — Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья — Станислав Васильев (Ижевск); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург). Этот матч состоится 6 марта в Казани.