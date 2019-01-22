Технология «Плати Лицом» Ак Барс Банка стала лучшим IT-решением премии Retail Finance Awards 2018

Банковский журнал The Retail Finance подвел итоги ХII Ежегодной премии Retail Finance Awards. Технология Face2Pay («Плати Лицом») Ак Барс Банка стала победителем в номинации «Лучшее IT-решение для розничного банка».

Премия Retail Finance Awards считается одной из самых значимых и авторитетных российских наград в области розничных финансов. Жюри ежегодно рассматривает лучшие достижения банков и компаний в области развития финансового ритейла и отбирает номинантов по нескольким критериям, среди которых новизна, перспектива, польза для клиентов и социальное значение. В шорт-листе 2018 года было 75 участников, 7 из которых были названы победителями.

Ак Барс Банк представил технологию Face2Pay в сентябре 2018 года и стал первым российским банком, создавшим рабочий концепт комплексной платежно-пропускной системы на основе биометрии лица. Вся разработка реализовывалась усилиями команд лаборатории Ак Барс Цифровые Технологии.

Face2Pay не только решает бизнес-цели и создает новый клиентский опыт, но и является социально значимым проектом. Технология уже внедряется в инфраструктуру Республики Татарстан — в Альметьевске открылся спортивный комплекс «Мирас», где Face2Pay стал элементом платежно-пропускной системы. Разработка совершенствуется и скоро будет использоваться в торгово-сервисных предприятиях.





ПАО «АК БАРС» БАНК



Партнерский материал

