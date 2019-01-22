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В России день капитуляции Японии может стать праздником

11:53, 22.01.2019 1
В России день капитуляции Японии может стать праздником
Фото: minsvyaz.ru

Предложение сделать день капитуляции Японии праздником поступило от зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, сообщают «РИА Новости».

На пленарном заседании он выступил со словами, что вносит законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года признали в России праздничным днем — Днем капитуляции милитаристской Японии.

В этот день Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, при этом Москва и Токио до сих пор не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Напомним, 21 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву для обсуждения вопроса мирного договора с президентом России Владимиром Путиным. Встреча Путина и Абэ запланирована на сегодня, 22 января.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:11
    Анонимно 11 янв
    Северные Территории принадлежат Японии а не Северному Зимбабве/Восточному Гондурасу оккупировавшему японские острова!
    Насчёт абсурдного ключевого условия выдвигаемого Этой Страной то Лаврову следует узнать кто такие Пал Радхабинод,Субхас Чандра Бос,Раш Бихари Бозе.
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/125673-mid-rf-nazvalo-klyuchevoe-uslovie-dlya-resheniya-voprosa-o-mirnom-dogovore-s-yaponiey
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