В России день капитуляции Японии может стать праздником

Предложение сделать день капитуляции Японии праздником поступило от зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, сообщают «РИА Новости».

На пленарном заседании он выступил со словами, что вносит законодательную инициативу о том, чтобы 2 сентября 1945 года признали в России праздничным днем — Днем капитуляции милитаристской Японии.

В этот день Япония подписала акт о безоговорочной капитуляции, при этом Москва и Токио до сих пор не заключили мирного договора по итогам Второй мировой войны.

Напомним, 21 января премьер-министр Японии Синдзо Абэ прибыл в Москву для обсуждения вопроса мирного договора с президентом России Владимиром Путиным. Встреча Путина и Абэ запланирована на сегодня, 22 января.