Господдержка покупки квартир молодыми семьями не улучшает демографию — Счетная палата

Бюджетные средства на поддержку приобретения или строительство жилья молодыми семьями не улучшает демографическую ситуацию в России. Об этом в интервью ТАСС заявил аудитор Счетной палаты Юрий Росляк.

По его словам, в России свыше 219 тысяч молодых семей являются участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2015 — 2020 годы. При этом в год реальную помощь получают около 14 тысяч семей.

«Увы, проверка Счетной палаты показала, что мы все еще в начале пути. Изначально программа создавалась для поддержки всех молодых семей. Ее цель — решение в том числе демографической проблемы. Но региональные власти приоритет отдают многодетным. Это ущемляет интересы молодых семей, которые не имеют детей или имеют одного-двух», — отметил Росляк.

Добавим, в 2018 году объем господдержки составил 4,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ в 2019 году предложит новые меры поддержки малоимущих семей.