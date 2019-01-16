Правительство РФ в 2019 году предложит новые меры поддержки малоимущих семей

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что в 2019 году будут предложены новые меры адресной поддержки малоимущих семей.

Она напомнила, что с 1 декабря 2018 года в Липецкой, Нижегородской, Ивановской, Новгородской, Томской областях, Приморском крае, Татарстане и Кабардино-Балкарии Минтруд запустил пилотный проект по системе соцпомощи малоимущим семьям.

«Фактически будет проведено предметное обследование того, что происходит с бедностью в регионах. На основе результатов этого проекта в 2019 году планируется подведение промежуточных итогов, чтобы выработать дополнительные меры по поддержке наших граждан с точки зрения их доходов», — приводит слова Голиковой ТАСС.

Ранее Голикова заявила, что с февраля власти РФ поднимут все федеральные выплаты на 4,3%.