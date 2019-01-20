«Салават Юлаев» примет участие в следующем Кубке Шпенглера

Уфимский «Салават Юлаев» подписал договор об участии в Кубке Шпенглера в 2019 году. Церемония состоялась в Казани на пресс-конференции на Неделе звезд Континентальной хоккейной лиги.

В церемонии приняли участие президент Кубка Шпенглера Марк Джианола, почетный президент турнира Альфред Паргацци и исполняющий обязанности генерального директора «Салавата Юлаева» Александр Курносов.



— Мы уже участвовали в этом турнире, это не является для нас новинкой. Мы долго вели переговоры, организаторы предложили хорошие условия. Лига подтвердила, что составит правильный календарь для нас в связи с участием в турнире. Хотим презентовать не только наш клуб, но и республику. Канадцы устраивают канадский дом, мы бы тоже могли привнести башкирский колорит, может юрту привезем, чтобы видели не только команду, но и регион, — приводит слова Курносова официальный сайт КХЛ. — В этом году мы видим, что «Металлургу» участие в турнире пошло на пользу, команда, хоть выступила неудачно, но прибавила в чемпионате. Девять лет не побеждали российские клубы, все ждут победы, будем стараться.

В 2019 году Кубок Шпенглера будет проходить с 26 по 31 декабря. Напомним, что в предыдущем Кубке Шпенглера от КХЛ выступал магнитогорский «Металлург», вылетевший в четвертьфинале.



Кубок Шпенглера — старейший международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе. В турнире по регламенту обязательно принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах. Остальные клубы определяются по специальным приглашениям и достигнутым договоренностям.