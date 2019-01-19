В футболе могут ввести наказание за случайную игру рукой — СМИ

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) в марте обсудит введение наказания за непреднамеренную игру рукой.



Сейчас судьи имеют право фиксировать нарушение только в случае, если они посчитали игру рукой умышленной.

По информации The Times, FAB хочет изменить правила, чтобы исключить случайную игру рукой в нападении.

Пенальти будут назначаться, как и раньше, только за умышленную игру рукой. Новое правило будет касаться только нарушений за пределами штрафной.

Ранее «Реальное время» писало, что в РПЛ могут ввести систему видеопомощи арбитрам (VAR). В тестовом порядке систему проверят во время матчей финальной части Кубка России.