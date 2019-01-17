Скончался продюсер фильмов «Ночной дозор» и «Ирония судьбы. Продолжение»

В возрасте 46 лет скончался российский продюсер и сценарист Алексей Кублицкий.

По предварительным данным, смерть наступила от остановки сердца. Прощание с Кублицким состоится 17 января в Красногорске. Похороны пройдут в Волгограде, сообщает РБК.

Добавим, Алексей Кублицкий спродюсировал снятые по мотивам романов Сергея Лукьяненко фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также кинокартины «Ирония судьбы. Продолжение», «Особо опасен», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «О чем молчат девушки».

Напомним, ранее умер 27-летний актер Тарас Мельничук из сериала «Возвращение Мухтара».