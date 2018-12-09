Умер 27-летний актер из сериала «Возвращение Мухтара»

В возрасте 27 лет умер украинский актер Тарас Мельничук, снявшийся в сериале «Возвращение Мухтара».

На протяжении последних лет он боролся с онкологическим заболеванием, сообщает Министерство культуры Украины на своей странице в Facebook.

Тарас Мельничук окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После этого стал работать в Киевском академическом театре юного зрителя. Мельничук известен по свом ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Пес», «Первая мировая» и «Все вернется».



Напомним, что в середине ноябряскончался актер из «Тихого Дона» Сергей Юртайкин.