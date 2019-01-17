Госдума отказалась направлять делегацию России в ПАСЕ и платить взнос в Совет Европы

Государственная дума отказалась отправлять делегацию России на сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в январе 2019 года и оставила в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.

В заявлении парламента говорится, что ПАСЕ грубо нарушила права России как члена СЕ, лишив делегацию возможности голосовать на заседаниях и участвовать в работе руководящих органов ПАСЕ, быть докладчиками, принимать участие в делегациях по наблюдению за выборами и т. д.

«В сложившейся ситуации Государственная дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Российской Федерацией взносов в бюджет Совета Европы. Депутаты Государственной думы в связи с этим заявляют о нецелесообразности направления заявки на подтверждение полномочий членов российской делегации в ПАСЕ в 2019 году. Принимая такое решение, мы действуем в интересах наших граждан и российского государства», — подчеркивается в заявлении.