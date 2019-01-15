В России экспортная пошлина на нефть с 1 февраля снизится до $80,7

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 февраля 2019 года составит $80,7 за тонну. В настоящее время она составляет $89 за тонну.

Таким образом, пошлина снизится на $8,3 за тонну. Средняя цена нефти Urals за период мониторинга с 15 декабря 2018 года по 14 января 2019 составила $55,94531 за баррель, или $408,4 за тонну. Пошлина на высоковязкую нефть понизится до $8 с $8,9 за тонну.

«Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, останется на нулевом уровне», — сообщается на сайте Минфина РФ.

Ранее Минэкономразвития РФ разработало законопроект, который позволит собирать новый налог с нефтяников. В нем предлагается учитывать скважины как недвижимое имущество компаний.