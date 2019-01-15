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Президент IIHF Рене Фазель посетит Казань в дни Матча звезд

14:32, 15.01.2019
Президент IIHF Рене Фазель посетит Казань в дни Матча звезд
Фото: reuters.com

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет присутствовать на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет в Казани.

«Рене Фазель приедет в Казань на Матч звезд», — сообщила пресс-служба IIHF.

Матч звезд КХЛ пройдет в формате турнира между сборными четырех дивизионов и будет сыгран 20 января в Казани на «Татнефть Арене». Днем ранее там же состоится мастер-шоу хоккеистов. Также 19 января пройдет так называемое мастер-шоу.

СпортХоккей Татарстан
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