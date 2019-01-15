Президент IIHF Рене Фазель посетит Казань в дни Матча звезд

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель будет присутствовать на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который пройдет в Казани.



«Рене Фазель приедет в Казань на Матч звезд», — сообщила пресс-служба IIHF.



Матч звезд КХЛ пройдет в формате турнира между сборными четырех дивизионов и будет сыгран 20 января в Казани на «Татнефть Арене». Днем ранее там же состоится мастер-шоу хоккеистов. Также 19 января пройдет так называемое мастер-шоу.