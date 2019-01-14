С 1 января в России изменились правила платы за отопление

Правительство РФ Постановлением от 28.12.2018 N 1708 внесло изменения в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждены постановлением Правительства от 6 мая 2011 года №354), сообщает ресурс Bigpowernews.

Постановление было опубликовано на сайте Кабмина РФ 31 декабря и вступило в силу 1 января.

Теперь россияне смогут оплачивать коммунальные услуги по отоплению по показаниям индивидуальных приборов в многоквартирных домах, которые оснащены коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и в которых не все помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии.

Ранее действовали правила, когда при выходе из строя хотя бы одного индивидуального прибора учета в многоквартирном доме остальные индивидуальные приборы учета не использовались для расчета платы за коммунальную услугу по отоплению.

Также, согласно документу, собственники жилых помещений, которые перешли на индивидуальное отопление, и собственники помещений, в которых технической документацией на многоквартирный дом не предусмотрены приборы отопления, смогут включать в плату за коммунальную услугу по отоплению только оплату отопления мест общего пользования. До настоящего времени собственники таких помещений оплачивали централизованное отопление как квартиры, так и мест общего пользования, а также за свой счет обеспечивали эксплуатацию индивидуальных источников теплоэнергии.