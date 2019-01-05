Rolls-Royce решила построить самый быстрый электросамолет

Специалисты Rolls-Royce совместно с инженерами из других организаций построят электросамолет, который сможет развить скорость свыше 480 км/ч. Разработка летательного аппарата происходит в рамках инициативы ACCEL, частично финансируемой правительством Великобритании.

Инженеры из Rolls-Royce, YASA, Electroflight и Аэрокосмического исследовательского института ACCEL разработают одноместный электросамолет, который установит новый рекорд скорости, пишет New Atlas. В конструкции будет использоваться аккумуляторная батарея с активным охлаждением, у которой, по словам разработчиков, будет самая высокая плотность энергии в электроавиации. Аккумулятор сможет выдать до 750 киловатт, приводить пропеллер в движение будут три легких электромотора 750R производства YASA.

Предполагается, что самолет совершит первый полет в 2020 году, он сможет развить скорость свыше 480 км/ч. При этом одного заряда самолету может хватить на достаточно большое время, например, для беспосадочного перелета Лондон — Париж.