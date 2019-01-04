Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд

Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд. По его словам, эти бренды по-разному позиционируются на рынке.

Лей Цзунь подчеркнул, что Redmi предлагает недорогие смартфоны, которые продаются на платформах электронной торговли, передает блог о китайской продукции GizmoChina со ссылкой на разъяснения топ-менеджера для пользователей соцсети Weibo.

Mi же ориентирован на высококачественные устройства, которые можно купить в салонах связи.

Таким образом, у компании теперь есть три марки смартфонов, каждый из которых будет предназначен для определенного круга покупателей: Mi — премиум-телефоны, Redmi -бюджетные модели и Poco — «доступные премиум-телефоны».

Стратегия Xiaomi аналогична той, что ранее принял другой китайский производитель смартфонов — Huawei. Сосредоточившись на производстве высококачественных телефонов, он выделили в отдельный бренд бюджетный Honor.