В Башкирии при пожарах в новогоднюю ночь погибли три человека

В новогоднюю ночь в Республике Башкортостан произошло 16 пожаров, в которых погибли три человека, один человек пострадал.

В результате пожара в жилом доме в селе Федоровка Федоровского района погиб мужчина 1955 года рождения. Еще один мужчина погиб при пожаре в летнем домике в селе Тимирово Туймазинского района республики.

Кроме того, в ночь с 31 декабря на 1 января загорелось кирпичное здание по улице Нахимова в городе Стерлитамаке. В результате пожара погиб мужчина. Один пострадавший госпитализирован с острым отравлением продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Напомним, что 22 декабря произошел пожар на шахте «Уралкалия» в Соликамске, где погибли девять рабочих. Причиной пожара могло стать возгорание строительных материалов.