Следствие назвало причину крушения нового Boeing 737 MAX в Индонезии

Причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Max индонезийской авиакомпании Lion Air могла стать неправильная настройка датчика скорости.

За два дня до катастрофы механики поставили на авиалайнер новый датчик воздушной скорости. Однако его настройка могла быть произведена некорректно, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что датчик передает на бортовой компьютер данные о положении носа самолета относительно линии горизонта. При этом после взлета Boeing с датчика начали поступать ошибочные сведения. Это могло запустить цепь событий, ставших причиной его крушения.



Ранее сообщалось, что пилоты самолета Boeing 737 с первых минут полета пытались восстановить контроль над лайнером, автоматическая система которого получала неправильные данные датчиков.

Напомним, самолет Boeing 737 MAX потерпел крушение в районе побережья острова Ява. Всего на борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил. Воздушное судно разрушилось от удара о поверхность моря. Один из черных ящиков разбившегося самолета обнаружили 1 ноября.