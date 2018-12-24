Эксперты анонсировали рост цен на золото в 2019 году

Цена на золото будет расти в 2019 году и превысит максимумы 2018 года. По словам экспертов, металл в очередной раз вернет себе статус «тихой гавани»



Этот термин обычно означает активы, которые обладают самой высокой стабильностью, ликвидностью и приносят прибыль при любом состоянии глобальной экономики.

Поддержку золоту окажет как ослабление доллара, так и завершение цикла повышения ключевой ставки ФРС, риски замедления роста мировой экономики, увеличение инфляционных рисков в развивающихся странах из-за ухудшения экономических условий и оттока капитала, любое из следующих событий на рынках, передает News.ru со ссылкой на главного аналитика «Промсвязьбанка» Романа Антонова.

По прогнозам инвестиционного стратега «БКС Премьер» Александра Бахтина, золото подорожает в пределах 5−7%. Таким образом, этот металл сможет стать защитным активом на случай турбулентности мировой экономики.

Напомним, ФРС США повысила базовую процентную ставку до 2,25 — 2,5% с 2 — 2,25% годовых. Это уже четвертое повышение в текущем году. Повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США обвалило рынки по всему миру.

