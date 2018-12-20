Денис Глушаков: «В будущем хотел бы возглавить «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об учебе в высшей школе тренеров после сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А.

— Чему вас научили в ВШТ?

— Многим упражнениям и видению футбола — все пригодится в дальнейшем. Пока играю в футбол, но надо думать о будущем. А в высшую школу тренеров пришел, чтобы получить знания на будущее.

— В будущем хотите возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»?

— Конечно, «Спартак»!

— Какие вопросы задавали?

— Как я буду взламывать фланги при атаке. Я объяснил. А потом — как буду обороняться в защите.

— Сложнее отвечать журналистам или коллегии?

— Конечно, коллегии! От вопросов журналистов можно увильнуть, а здесь прямые вопросы, это экзамен.

— Сейчас ведете записи после тренировок?

— На сборах буду вести, и до этого вел — у Рашида Рахимова в 2008 году, у Красножана записывал. Каждый тренер что-то дал по-своему.

— У Кононова записываете?

— Мы только начали тренироваться, потому что он попал на окончание года. Скоро начнется подготовка ко второй части чемпионата, и будет интереснее записывать и смотреть, — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».