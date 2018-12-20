Денис Глушаков: «В будущем хотел бы возглавить «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал об учебе в высшей школе тренеров после сдачи экзамена на лицензию УЕФА категории А.
— Чему вас научили в ВШТ?
— Многим упражнениям и видению футбола — все пригодится в дальнейшем. Пока играю в футбол, но надо думать о будущем. А в высшую школу тренеров пришел, чтобы получить знания на будущее.
— В будущем хотите возглавить «Спартак» или «Манчестер Юнайтед»?
— Конечно, «Спартак»!
— Какие вопросы задавали?
— Как я буду взламывать фланги при атаке. Я объяснил. А потом — как буду обороняться в защите.
— Сложнее отвечать журналистам или коллегии?
— Конечно, коллегии! От вопросов журналистов можно увильнуть, а здесь прямые вопросы, это экзамен.
— Сейчас ведете записи после тренировок?
— На сборах буду вести, и до этого вел — у Рашида Рахимова в 2008 году, у Красножана записывал. Каждый тренер что-то дал по-своему.
— У Кононова записываете?
— Мы только начали тренироваться, потому что он попал на окончание года. Скоро начнется подготовка ко второй части чемпионата, и будет интереснее записывать и смотреть, — приводит слова Глушакова «Спорт-Экспресс».СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым