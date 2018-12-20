Путин назвал деньги главным мотивом раскола УПЦ и РПЦ

Президент РФ Владимир Путин считает недопустимым раскол, происходящий в православной церкви.

«То, что сейчас происходит в православии, — это просто уму не постижимо», — сказал глава государства.

Инициаторами ситуации Путин считает США и украинские власти. По мнению президента, главным мотивом патриарха Варфоломея стали деньги.

Он отметил, что ранее УПЦ Московского патриархата пользовалась полной независимостью. Теперь же она будет УПЦ Стамбульского патриархата, пошутил Путин. При этом он подчеркнул, что теперь у украинских священнослужителей будет меньше свободы.

При этом глава государства назвал недопустимым и звонок госсекретаря США Майкла Помпео патриарху Епифанию.

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