Проекты в рамках «списка Белоусова» собираются утвердить в 2019 году

В I квартале 2019 года могут утвердить первые инвестиционные проекты, которые будут софинансировать компании из «списка Белоусова».

«Мы исходим из того, что, наверное, где-то в первом квартале можно будет говорить о каких-то юридически обязывающих документах между инвесторами, государством и так далее — не раньше», — сказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По его словам, на данный момент из почти тысячи предложенных проектов хорошо проработаны только 12, еще 8 почти проработаны, еще 10 проектов могут быть проработаны в скором времени. Шохин отметил, что среди проработанных есть высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва — Казань, пишет ТАСС.

Ранее помощник президента РФ Андрей Белоусов рассказал о большом интересе компаний из «списка Белоусова» к строительству ВСМ Москва — Казань.