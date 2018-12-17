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«Роснефть» закроет московский офис «Башнефти» — СМИ

21:56, 17.12.2018
«Роснефть» закроет московский офис «Башнефти» — СМИ
Фото: bashneft.ru

Сотрудникам офиса «Башнефти» в Москве предложили переехать с 2019 года на работу в Уфу или уволиться с выплатой компенсации. Предложение было озвучено сегодня на встрече работников с руководством компании

«Порядка 300 сотрудников компании из Москвы предложено переехать в Уфу с компенсацией за переезд или уволиться с выплатой соответствующего вознаграждения по Трудовому кодексу», — цитирует РБК сотрудника «Башнефти», присутствовавшего на этой встрече.

Отмечается, что московский офис «Башнефти» займет «Роснефть», контролирующая компанию.

Ранее сообщалось, что прибыль «Башнефти» в 2018 году составила 75 млрд рублей.

ПромышленностьНефть Башкортостан
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