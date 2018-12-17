«Роснефть» закроет московский офис «Башнефти» — СМИ

Сотрудникам офиса «Башнефти» в Москве предложили переехать с 2019 года на работу в Уфу или уволиться с выплатой компенсации. Предложение было озвучено сегодня на встрече работников с руководством компании

«Порядка 300 сотрудников компании из Москвы предложено переехать в Уфу с компенсацией за переезд или уволиться с выплатой соответствующего вознаграждения по Трудовому кодексу», — цитирует РБК сотрудника «Башнефти», присутствовавшего на этой встрече.



Отмечается, что московский офис «Башнефти» займет «Роснефть», контролирующая компанию.



Ранее сообщалось, что прибыль «Башнефти» в 2018 году составила 75 млрд рублей.