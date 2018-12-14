Андрей Василевский помог обыграть «Кленовые листья» из Торонто

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал игру воспитанника уфимского хоккея голкипера Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).

«Сегодня он был нашим лучшим игроком. Не просто лучшим, а на милю рядом с ним никто не стоял», — цитирует Купера Tampa Bay Times.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отраженных бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года.

Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».