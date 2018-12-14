Зинэтула Билялетдинов: «Савин пока не совсем готов, хорошо бы ему пройти сбор с нами»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после открытой тренировки рассказал о подготовке к матчу с «Автомобилистом» и оценил состояние новичка команды Евгения Савина.

— Некоторые игроки у нас в сборных находятся: в олимпийской и в первой. Есть травмированные. В целом, подготовка идет, я считаю, нормально, есть еще два дня для того, чтобы поработать.

— Смогут ли принять участие в матче Александр Свитов и Андрей Марков, которые не тренировались сегодня на льду?

— Свитов под вопросом, а Марков должен сыграть.

— Как оцените состояние новичка команды Евгения Савина, который сегодня тренировался по индивидуальной программе?

— Ему надо еще подготовиться. Пока он не совсем готов, так скажем.

— Сколько нужно тренировок с вами, чтобы он подготовился?

— Немножко надо поработать, летний сбор пройти.

— Стоит ли перед командой задача непременно занять первое место в конференции по итогам регулярки?

— Мы об этом не говорим, но желание у нас есть. Мы всегда ставим высокие задачи. Иногда получается, иногда нет. Во всяком случае, возможность есть, и надо пытаться достать, — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что ближайший домашний матч «Ак Барс» проведет в понедельник, 17 декабря, против «Автомобилиста». Начало встречи — в 19.00 мск.