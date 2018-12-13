США исключили встречу Путина и Трампа до освобождения украинских кораблей

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина невозможна, пока Москва удерживает украинские суда.

«Я не вижу обстоятельств в обозримом будущем, при которых такая встреча могла бы состояться, пока корабли и экипажи не освобождены», — цитирует Reuters Болтона.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали три украинских корабля. Суд в Москве предъявил арестованным морякам обвинение в незаконном пересечении границы России. Украина после этого ввела военное положение и запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.