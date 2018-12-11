Роскомнадзор оштрафовал Google на 0,5 млн рублей

Роскомнадзор оштрафовал компанию Google за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи запрещенных сайтов. Размер штрафа составил 500 тысяч рублей.

Google не подключился к системе со списком запрещенных сайтов, рассказал глава РКН Александр Жаров.

Протокол был составлен по части 1 статьи 13.40 КоАП (неисполнение оператором поисковой системы обязанностей по подключению к реестру), передает ТАСС.

«Будем и дальше добиваться соблюдения российского законодательства. Могу анонсировать, что в ближайшее время начнем следующее административное дело в отношении Google», — приводит агентство слова Жарова.

Ранее эксперты назвали введенный в России «налог на Google» негативным фактором для экономики. НДС на рекламу, распространяемую через интернет-площадки, будет «съедать» по 200 млн с каждого миллиарда рынка.