Налог на Facebook может спровоцировать отток средств из России — СМИ

В России с 1 января реклама на Facebook будет облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС). Власти планируют получить таким образом дополнительные поступления в бюджет, но меры могут спровоцировать отток средств.

Facebook не компенсировал стоимость НДС самостоятельно, а поднял цены на рекламные услуги для клиентов. Теперь стоимость каждого лида вырастет на 20%. Итого НДС будет «съедать» по 200 млн с каждого миллиарда рынка, не давая компаниям быстрее расти, пишет Forbes.

Отмечается, что рекламодатели попытаются найти более выгодные обходные пути и появятся финансовые схемы.

«Хотя это тоже может быть сопряжено с лишними затратами, но суммарно все равно можно снизить убыток. Например, в Казахстане НДС всего 12%, а в Таиланде и вовсе 7%. В итоге может произойти парадокс: суммы, которые должны были идти в страну, будут из нее уходить в другие экономики», — отмечает издание.



Напомним, введенный «налог на Google», который вводился с целью поставить на учет компании, продающие в России виртуальные товары, принес российскому бюджету около 7 млрд рублей в 2017 году. Первым к своим товарам добавил НДС Google, за ним Apple, Netflix, Bloomberg, Alibaba — почти полторы сотни компаний по состоянию на конец прошлого года.