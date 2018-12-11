В Башкортостане назвали лучших футболистов сезона-2018
Накануне в рамках празднования Международного дня футбола в Уфе были подведены итоги республиканского сезона. Названы лучшие игроки, судьи и тренеры.
- Лучший вратарь — Эдуард Бакеев, «Старт-Альтаир» (Уфимский район)
- Лучший защитник — Александр Панковец, ФК «Стерлитамак»
- Лучший полузащитник — Сергей Ефросиньев, ФК «Стерлитамак»
- Лучший нападающий — Дмитрий Долбилин, «Спартак-Туймазы»
- Лучший бомбардир (18 мячей) — Артем Ветлугин, «Старт-Альтаир» (Уфимский район)
- Лучший тренер — Виталий Дорофеев, «Горняк» (Учалы)
- Лучший арбитр — Эдуард Шарипов, Уфа
- Лучший игрок сезона — Павел Васильев, «Старт-Альтаир»/ «Витязь-ГТУ» (Уфа).
Отметим, что чемпионом Башкирии по футболу — 2018 впервые в своей истории стал ФК «Старт-Альтаир» (Уфимский район). Серебряные медали у туймазинского «Спартака», бронзовые награды достались прошлогоднему чемпиону — ФК «Стерлитамак». Кубок Башкирии — 2018 выиграл «Спартак-Туймазы», а Суперкубок — «Старт-Альтаир».
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