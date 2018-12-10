СамГМУ и «Росэлектроника» создадут нейротренажер с технологиями виртуальной реальности

Самарский государственный медицинский университет совместно с холдингом «Росэлектроника» и проектным офисом цифрового развития региона создадут нейротренажер с технологиями виртуальной реальности для реабилитации больных после инсульта, травм и других заболеваний.

С помощью VR-технологий устройство сможет погружать пациента в виртуальную среду и, совмещая визуальное, слуховое и тактильное воздействие, будет имитировать различные бытовые ситуации. Это позволит восстановить нейронные связи за счет стимуляции мозговой активности и вернуть человеку базовые навыки.

Работа по созданию нового тренажера ведется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Проект получил финансирование в виде субсидии по результатам федерального конкурса, рассказали в пресс-службе администрации Самарской области.

На создание комплекса министерство выделило 54 млн рублей. Устройство дополнит линейку аналогичных разработок холдинга, уже используемых в медицине.

Напомним, ранее самарские ученые разработали космический двигатель, работающий на водке.