Leroy Merlin может купить магазины Castorama в России

Компании Leroy Merlin, «Петрович», OBI и «Максидом» претендуют на покупку гипермаркетов французской компании по продаже товаров для дома Castorama.

По данным «Коммерсанта», конкуренты Castorama планируют приобрести четыре гипермаркета в Москве и Подмосковье. Кроме того, Leroy Merlin ведет переговоры о покупке магазинов сети в Екатеринбурге и других регионах России, рассказали консультанта рынка недвижимости.

В пресс-службе Leroy Merlin газете заявили, что пока не планируют покупать бизнес Castorama в России. В «Петровиче» и «Максидоме» от комментариев отказались, а в пресс-службе OBI заявили, что российских рынок является приоритетным для компании и они внимательно следят за происходящим в данной сфере.

Напомним, что в ноябре британский ретейлер Kingfisher, который управляет сетью магазинов Castorama, заявил об уходе из России. Стоимость магазинов Castorama в России оценивается более чем в 20 млрд рублей. Эксперты «Реального времени» назвали Leroy Merlin в качестве возможного покупателя сети.