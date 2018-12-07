Сегодня самая длинная пробка в Казани составила более 3 километров

Длина самой большой пробки в Казани сегодня составила 3,4 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован утром на проспекте Победы, от улицы Академика Сахарова до улицы Академика Губкина. Пробка продержалась 1 час.



Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов, что на 1 балл больше, чем вчера.

Наиболее загруженными магистралями во второй половине дня оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (7 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в обе стороны (5 баллов).



Накануне длина самой большой пробки в Казани составила 4,3 километра. Она образовалась утром на улицах Рихарда Зорге и Гвардейской.