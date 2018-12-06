Израильская сеть Cofix планирует открыть кофейни в Уфе

Израильская сеть кофеен Cofix планирует открыть 150 новых заведений в российских городах, в том числе в Уфе.

В настоящий момент компания объединяет 100 кофеен, из которых большая часть находится в Москве и Санкт-Петербурге. За год сеть планирует удвоить присутствие точек на рынке, открывая собственные кофейни, а также продавая франшизу, пишет «Интерфакс».

Добавим, Cofix основал в 2013 году израильский предприниматель Ави Кац. Концепция сети – кофе, десерты, закуски и выпечка по фиксированным ценам. В России проект развивает компания «Урбан кофикс раша».

Напомним, ранее гендиректор французской компании Savencia Fromage & Dairy Жан-Поль Торрис высоко оценил качество молока, производимого в Башкирии.