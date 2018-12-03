В Бундестаге назвали работу Integrity Initiative вмешательством в дела ФРГ

Директор фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Ханс-Йорг Мюллер назвал работу британского проекта Integrity Initiative вмешательством в дела ФРГ.

«Да, это английское вмешательство во внутренние дела ФРГ», — заявил Мюллер ИА «Политика сегодня».



По его словам, вмешательство происходит через нужных Великобритании людей в немецких структурах.

«Например, есть «замечательная» Мари-Луис Бек (депутат Бундестага), которая приносит столько вреда немецко-российским отношениям, есть Фонд Фридриха Наумана — мозговой центр проатлантической Свободной демократической партии Германии», — рассказал депутат.

Сегодня стало известно, что хакеры из международной группы Anonymous обнародовали новую порцию внутренних документов британского проекта Integrity Initiative.

Среди материалов, в частности, представлены доклады и аналитические записки о якобы имеющем место вмешательстве России во внутреннюю политику Германии, Греции и Испании.

В ноябре Anonymous публиковали первую порцию материалов о проекте Integrity Initiative. Предполагается, что Лондон использовал его для вмешательства во внутренние дела европейских стран с целью противодействия России.