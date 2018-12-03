Матч Детской хоккейной лиги закончился массовой дракой на льду в Стерлитамаке

Матч Детской хоккейной лиги РБ с участием команд «Орлан» из Стерлитамака и «Салават Юлаев — 2» из Уфы завершился массовой дракой на льду. Видео инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что 9-летние спортсмены устроили драку «команда на команду». Тренеры и судьи в течение нескольких минут пытались разнять подростков. Часть родителей поддерживали порыв детей, громко крича с трибун.

«Поведение зрителей за кадром, родителей юных хоккеистов, которые во весь голос поощряют агрессию своих отпрысков, — неадекватно. Их радует, что игра превратилась в побоище, в то время как более адекватные взрослые вместе с тренерами всеми силами пытаются навести порядок на льду. Хоккей — это игра, нужно учить детей уважению к коллегам, но такие родители хорошему не научат», — говорится в сообществе хоккейных болельщиков Уфы в социальных сетях.

По предварительной версии, причиной драки на льду стал конфликт между игроками, в частности взаимные оскорбления. Официальные комментарии от хоккейных команд последуют позднее.

Напомним, ранее в Ижевске хоккейный матч между пермским клубом «Молот-Прикамье» и нефтекамской командой «Торос» закончился массовой дракой игроков и тренеров.