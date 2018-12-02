Бурмистров — об обмене из «Ак Барса»: «К этому все шло, меня две недели не было в команде»

Нападающий «Салавата Юлаева», казанский воспитанник, Александр Бурмистров прокомментировал свой переезд из «Ак Барса» в Уфу.

— Долетел отлично, меня встретили, привезли, в общем, все как надо.

— Какие-то бытовые вопросы уже решаете?



— Пока еще не знаю что делать. Сейчас пока поживем в гостинице, и супруга в этом время будет искать квартиру.

— Как в целом физическое самочувствие?



— Самочувствие хорошее. Так получилось, что я две недели тренировался самостоятельно. Занимался со своим тренером на льду и в зале. Мы профессионалы и должны понимать то, что надо выходить и делать.

— Как восприняли новость по обмену?



— К этому все шло. Меня две недели не было в команде, и я понимал, что это произойдет. Что касается перехода в «Салават Юлаев», то я рад попасть в такую команду, все-таки Уфа – хоккейный город и тут команда, которая хочет выигрывать в каждом сезоне.

— Много ли времени уйдет на адаптацию?



— Мы – профессионалы, адаптация не должна занять много времени, — приводит слова Бурмистрова официальный сайт уфимского клуба.

Напомним, что в пятницу «Ак Барс» и «Салават Юлаев» произвели обмен игроками. В Казань отправились нападающие Вячеслав Основин и Савелий Кувардин, а также защитник Александр Ляхов, а в Уфу — Александр Бурмистров.

