Джефф Монсон провел «политический баттл» в октагоне «Огней Уфы»

Знаменитый спортсмен Джефф Монсон, ставший депутатом горсовета подмосковного Красногорска провел в Уфе «политический баттл». В октагоне боец ответил на вопросы журналистов, политиком и любителей спорта.

Монсон повторил приветственную фразу на башкирском языке за академиком Разифом Рапиевым, передает ГТРК «Башкортостан». «Һаумы! Хәлләр нисек?», — произнес боец.

Кроме того он рассказал, что долго и безуспешно пытался открыть свою школу в России, сообщает «Республика Башкортостан». Только после того, как об этой проблеме узнал Радий Хабиров (возглавлял Красногорск до назначения врио главы РБ) и пригласил его в Красногорск, удалось осуществить задуманное.

Напомним, что сегодня Хабиров рассказал о своей дружбе с Монсоном и назвал его «маленьким ребенком с большим сердцем».

Джефф Монсон приехал в Башкирию с мастер-классами. Кроме того, его заметили на матче ХК «Салават Юлаев». Накануне боец заявил о намерении завершить спортивную карьеру в 2019 году.