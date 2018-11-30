Болельщик «Ак Барса» выиграл 1 млн рублей в конкурсе на точность

Болельщик «Ак Барса» Ильнас Хасаншинстал победителем конкурса на точность броска в перерыве матча казанской команды против «Локомотива» (5:3). Благодаря попаданию в мишень броском через всю площадку болельщик стал обладателем 1 млн рублей.

Конкурс на точность, в котором каждому участнику предлагалось попасть шайбой в проем в специальном щите, закрывающем противоположные ворота, стартовал еще 17 октября. До матча с «Локомотивом» поразить цель не удавалось на протяжении пяти домашних встреч «Ак Барса».

После конкурса победитель рассказал о том, как потратит свой выигрыш.

— Думаю, деньги потрачу на моих любимых людей — на родителей, на мою семью и на сыновей, — сказал Ильнас.



Напомним, сегодня казанский «Ак Барс» дома выиграл у «Локомотива» (5:3) и продлил свою победную серию до семи матчей.