Казань хочет провести чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 или 2027 году — FINA

Международная федерация плавания (FINA) сообщила о заинтересованности Казани в проведении чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 или 2027 году.



По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, концепция заявки Казани на проведение турнира может быть иной по сравнению с заявкой на ЧМ 2015 года.

«Пока рано говорить о том, что мы будем претендовать, это пока что общее пожелание FINA. На данный момент ведутся предварительные переговоры с Международной федерацией плавания, руководством республики, а также с нашими федеральными коллегами. Идея возникла в силу того, что у нас есть опыт, мы на высоком уровне провели чемпионат мира 2015 года. Если даже все сложится, это будет другая история, чем была в 2015 году, но пока рано говорить о какой-то конкретике. Время еще есть, нам надо согласовать все параметры, это вопрос не завтрашнего дня, даже не следующего года», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Казань примет один из этапов Мировой серии по синхронному плаванию.