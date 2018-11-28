В Башкирии осудили майора, похитившего и продавшего военную технику

Начальник автомобильной службы предстал перед Уфимским гарнизонным военным судом за хищения и продажу военной техники в особо крупном размере.

По версии следствия, в сентябре прошлого года из ДОСААФ Татарстана в воинскую часть, расположенную в Чишминском районе села Алкино-2 в Башкирии, поступили грузовые машины. Начальник автослужбы, будучи должностным лицом, приказал подчиненным перегнать три КАМАЗа и один «Урал» за пределы воинской части на ближайшую частную стоянку.

Впоследствии майор продал грузовики гражданским лицам. Чтобы скрыть свое преступление, он изготовил акты списания техники, которая им была похищена. При этом он указал в них завышенный пробег и техническое состояние, которое не соответствовало действительности, пишет «Башинформ».

Суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Добавим, проданные машины были обнаружены правоохранителями и возвращены обратно в воинскую часть.

Напомним, ранее Московский гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца бывшего начальника «Центрального спортивного клуба армии» Михаила Барышева.