«Роснефть» возобновила продажи топлива на бирже

«Роснефть» сегодня возобновила торги на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Информацию «Ведомостям» подтвердили два участника торгов. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев отметил, что «Роснефть» никогда не уходила с биржи».

Напомним, что 15 и 16 ноября «Роснефть» полностью прекратила поставки топлива через биржу, после чего цены на нефтепродукты показали резкий рост.

С 19 ноября госкомпания возобновила торговлю через биржу, но производила только адресные сделки. Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев тогда заявил, что «Роснефть» не прекращала продажу топлива, а занималась «нормализацией деятельности биржи».