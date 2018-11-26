Зинэтула Билялетдинов: «Могли за счет большинства выиграть матч увереннее»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги домашнего матча против нижнекамского «Нефтехимика» (3:1), отметив, что сегодня были проблемы с реализацией лишнего.
— Был хороший матч. Но, к сожалению, не реализовали большинство. Могли выиграть за счет большинства увереннее.
— Свитов сыграл семь матчей, как оцените его игру?
— Пока тяжело ему. Играет через «не могу». Ему войти не так просто, он должен преодолеть это состояние.
— Когда рассчитываете на него в полной мере?
— Хотелось бы чем раньше, тем лучше. Но кто же знает когда он полностью будет готов? — приводит слова Билялетдинова корреспондент «Реального времени».
Следующий матч «Ак Барс» проведет 28 ноября на своем льду против нижегородского «Торпедо». Начало игры в 19.00 мск.СпортХоккей Татарстан
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