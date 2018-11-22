Инвестиции в коммерческую недвижимость России в 2018 году могут упасть на 70%

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России по итогам 2018 года может сократиться на 70% — до 1,2 млрд евро. По итогам девяти месяцев текущего года было инвестировано 0,7 млрд евро.



«Объем инвестиций за год составит всего 1,2 миллиарда евро, что в разы меньше прошлогодних показателей — 4 миллиарда евро в 2017 году», — передает «Прайм» со ссылкой на данные Cushman & Wakefield.

Отмечается, что в прошлом году чистый отток иностранных инвестиций составил 0,8 млрд евро. При этом по итогам трех кварталов текущего года чистый отток составил всего 9 млн евро. Это означает, что выход иностранных инвесторов с рынка фактически завершен. По данным экспертов, это приведет к оживлению инвестиционной активности в 2019 году.

Ранее сообщалось, что новые поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки.