Василий Уткин: «С Первого канала уволили по звонку из администрации президента»

Комментатор Василий Уткин рассказал о деталях своего увольнения с Первого канала во время чемпионата мира — 2018.

«Не люблю ситуации, когда с тобой что-то произошло без твоего участия, а тебе это надо объяснять. Каким-то людям не понравилось, что я работаю на Первом канале, и они сделали так, чтобы я там не работал. Звоночек был, что там говорить.

Я конкретно знаю людей, которые звонили. Это высокопоставленный сотрудник администрации президента. Но не вижу смысла относиться к нему как к врагу, ведь он просто функция», — сказал Уткин в шоу GazLive.

Напомним, на чемпионате мира — 2018 Уткин успел прокомментировать всего одну игру, после чего прекратил работу с каналом. Гонорар комментатора составил 783 000 рублей.