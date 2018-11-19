Суд в Казани продлил арест главарю российского крыла «Хизб ут-Тахрир»

Вахитовский районный суд Казани продлил арест руководителю высшего российского звена в структуре международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ), а также двоим руководителям законспирированных ячеек. На какой срок продлен арест, не уточняется.



При решении вопроса о продлении срока содержания под стражей судом учтены доводы следователя о том, что обвиняемые могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, пытаясь избежать уголовной ответственности, продолжить заниматься преступной деятельностью, оказать давление на свидетелей либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что главаря российского крыла и лидеров региональной структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» задержали в начале октября.



Установлено, что обвиняемые организовывали собрания «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в том числе в апреле 2014 года на территории микрорайона Борисоглебское города Казани и в июле 2014 года на участке местности вблизи поселка Чебакса. Они вовлекали мусульман в ряды организации, а также работали над созданием в России сетевой закрытой структуры.