Главный редактор журнала «РБК» в 2019 году покинет свой пост

Главный редактор бизнес-журнала «РБК» Валерий Игуменов в 2019 году покинет свой пост, который он занимал с 2014 года.

«Поскольку слухи уже пошли: все так, в 2019 году я уже не буду главным редактором журнала РБК, а буду кем-то еще. Журнал продолжит выходить, и бумажный тоже», — написал он в Facebook.



Иуменов отметил, что до конца 2018 года будет работать над выпуском следующего номера в обычном режиме.

Ранее главный редактор «РБК-Татарстан» Алексей Угаров перешел в «Татар-информ» на должность шеф-редактора.