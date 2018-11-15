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Главный редактор журнала «РБК» в 2019 году покинет свой пост

18:34, 15.11.2018
Главный редактор журнала «РБК» в 2019 году покинет свой пост
Фото: realnoevremya.ru

Главный редактор бизнес-журнала «РБК» Валерий Игуменов в 2019 году покинет свой пост, который он занимал с 2014 года.

«Поскольку слухи уже пошли: все так, в 2019 году я уже не буду главным редактором журнала РБК, а буду кем-то еще. Журнал продолжит выходить, и бумажный тоже», — написал он в Facebook.

Иуменов отметил, что до конца 2018 года будет работать над выпуском следующего номера в обычном режиме.

Ранее главный редактор «РБК-Татарстан» Алексей Угаров перешел в «Татар-информ» на должность шеф-редактора.

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