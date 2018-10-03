Главный редактор «РБК-Татарстан» перешел в «Татар-информ»
Главный редактор «РБК-Татарстан» Алексей Угаров перешел в «Татар-информ» на должность шеф-редактора. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в «РБК-Татарстан».
На данный момент преемник Угарова неизвестен — процедура утверждения главного редактора пройдет чуть позже. Шеф-редактором «РБК-Татарстан» назначена Татьяна Ренкова, пришедшая из In Kazan.
Ранее сообщалось, что в «Инде» вновь сменится главный редактор.ТехнологииМедиа Татарстан
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