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Главный редактор «РБК-Татарстан» перешел в «Татар-информ»

14:12, 03.10.2018

Главный редактор «РБК-Татарстан» Алексей Угаров перешел в «Татар-информ» на должность шеф-редактора. Эту информацию «Реальному времени» подтвердили в «РБК-Татарстан».

На данный момент преемник Угарова неизвестен — процедура утверждения главного редактора пройдет чуть позже. Шеф-редактором «РБК-Татарстан» назначена Татьяна Ренкова, пришедшая из In Kazan.

Ранее сообщалось, что в «Инде» вновь сменится главный редактор.

ТехнологииМедиа Татарстан
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