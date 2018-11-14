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Центральный вокзал в Нью-Йорке продадут за $35 млн

12:43, 14.11.2018
Центральный вокзал в Нью-Йорке продадут за $35 млн
Фото: ru.wikipedia.org / Diliff

Крупная американская транспортная компания, оператор метро Metropolitan Transportation Authority (MTA) купит Центральный вокзал (Grand Central Terminal) Нью-Йорка за $35 млн.

Кроме того, MTA намерена приобрести нью-йоркскую пригородную железную дорогу Метро-Север и пригородную железнодорожную линию Hudson Line.

Ожидается, что покупка будет одобрена 15 ноября. Полностью сделку закроют через 11 месяцев. В настоящее время Metropolitan Transportation Authority является арендатором этих активов, пишет Bloomberg.

Центральный железнодорожный вокзал Нью-Йорка является одним из старейших вокзалов в США. Он ежедневно принимает около 750 000 посетителей.

Ранее в США на продажу выставили город Тумсборо в штате Джорджия за $1,7 млн. Его общая площадь составляет 4,9 кв. км, а население — около 700 человек.

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