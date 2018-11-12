В Госдуме РФ объяснили термин «опасная езда»
Первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков пояснил, что опасная езда представляет собой совокупность повторяющихся нарушений правил дорожного движения.
«Это не одномоментное нарушение, это несколько действий, которые подробно перечислены в правилах дорожного движения. Это описания словами действий водителя, которые представляют угрозу для других участников дорожного движения. Обычный обыватель называет водителей такого типа «шашечниками» — они «прыгают» из ряда в ряд, ускоряются, резко тормозят и так далее», — сказал Лысаков.
По его словам, после принятия закона о штрафах за это нарушение на практике могут возникнуть некоторые проблемы. Лысаков также добавил, что штрафовать водителей за опасную езду будут не инспекторы, а руководители подразделений или их заместители, передает «РИА Новости».
Ранее стало известно, что Госавтоинспекция разработала законопроект, вводящий штраф за опасное вождение. Нарушители будут обязаны выплатить пять тысяч рублей.ОбществоВласть
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