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Subaru отзовет около 100 тыс. автомобилей для проверки тормозов

00:28, 06.11.2018
Subaru отзовет около 100 тыс. автомобилей для проверки тормозов
Фото: pixabay.com

Автомобилестроительная компания Subaru отзовет в Японии около 100 тыс. автомобилей для проверки тормозов.

Уточняется, что машины по вине сотрудников концерна не прошли необходимую проверку безопасности.

Среди моделей, которые попали под отзыв, есть седан Impreza. Расходы на отзывную кампанию составят 6,5 млрд иен, или $57 млн, сообщает Nikkei Asian Review.

Напомним, что в мае 2018 года Subaru призналась в фальсификации расхода топлива на автомобильном транспорте. В связи с этим в июне президент Subaru Ясуюки Йосинага ушел в отставку.

ПромышленностьМашиностроение
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